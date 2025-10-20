Puntate-lampo nel pomeriggio | La forza di una donna scende sotto i 20 minuti Ecco perché
Il pomeriggio di Canale 5 continua a cambiare forma, e questa volta a farne le spese è una delle sue soap più amate. Le puntate di La forza di una donna 2, infatti, sono state ridotte ancora: da oggi dureranno meno di 20 minuti effettivi, compresi gli spot pubblicitari. Un taglio drastico che ha scatenato la reazione dei fan, già infastiditi dai continui spostamenti di orario e dalle interruzioni improvvise che spezzano la trama. Il motivo? La rete ha deciso di rimodellare il daytime pomeridiano per dare più spazio ai programmi “di punta” della stagione: Uomini e Donne, la striscia di Amici 25 e Pomeriggio Cinque News. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
