Puglia | da oggi riduzione della pressione dell’acqua Crisi idrica

Noinotizie.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi idrica in Puglia è in peggioramento e per questo a partire da lunedì 20 ottobre sarà ridotta la pressione dellacqua su tutta la rete idrica, in modo da contenere i consumi. Secondo Acquedotto Pugliese (AQP), la società che gestisce l’erogazione dell’acqua, in questo modo si potrà ridurre il rischio di avere nei prossimi mesi una vera e propria emergenza idrica, che porterebbe a interruzioni del servizio e alla disponibilità di acqua solo in alcuni momenti della giornata. Altre volte AQP aveva modificato la pressione nelle condutture, ma secondo diversi esperti occorrono maggiori investimenti per interventi strutturali più che soluzioni temporanee. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

