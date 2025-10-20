PSVITA Pang Adventures PS Vita | la v1.1 migliora performance e stabilità!
Appassionati di PS Vita e di azione vintage, prestate attenzione! Il popolare port di Pang Adventures per la console handheld di Sony riceve un importante aggiornamento che la porta alla versione 1.1, apportando migliorie sostanziali sotto il cofano. Cos’è Pang Adventures?. Per chi non lo conoscesse, questo titolo è un moderno revival del classico arcade “Pang!”, in cui i giocatori devono far esplodere palle che rimbalzano pericolosamente per lo schermo. Questa port per PS Vita non è una semplice emulazione, ma un vero e proprio capolavoro di ingegneria inversa. Il porting funziona caricando in memoria gli eseguibili Android ARMv7 ufficiali, risolvendo le loro importazioni con funzioni native e applicando patch per un funzionamento corretto. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
