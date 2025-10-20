PSV-Napoli un assente sicuro | le ultimissime di Sky Sport

Dopo la sconfitta contro il Torino, il Napoli di Antonio Conte è pronto a tornare in campo in Champions League. Gli azzurri affronteranno il PSV Eindhoven domani alle ore 21:00, ma dovranno rinunciare a Rasmus Hojlund, ancora alle prese con l’affaticamento muscolare. Al suo posto partirà titolare Lorenzo Lucca, chiamato a guidare l’attacco in una sfida decisiva per la qualificazione. Hojlund out, tocca a Lucca. Rasmus Hojlund non è stato convocato per la trasferta olandese. Secondo ‘Sky Sport’, l’attaccante danese sta completando il recupero da un affaticamento muscolare che lo ha costretto al riposo precauzionale anche in campionato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

