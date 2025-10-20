PSV-Napoli le condizioni di McTominay e Noa Lang titolare | la conferenza di Conte

Segui la conferenza live di Antonio Conte a poche ore dalla terza partita di Champions League del Napoli Dopo una sconfitta ed una vittoria, il Napoli è atteso all’appuntamento di Eindhoven. Non è un match facile per gli azzurri, che arrivano in Olanda senza Hojlund infortunato. Rientra in gruppo McTominay. Assenti inoltre Lobotka e Rrahmani, vittime di un infortunio da settimane. La conferenza stampa di Antonio Conte (ANSA) Calciomercato.it Cosa serve contro il PSV: “La prestazione di Torino mi è piaciuta, poi sicuramente il risultato è stato negativo e può condizionare i giudizi in generale. C’è da affrontare questa partita contro un’ottima squadra, che ha vinto il campionato olandese l’anno scorso, è sempre protagonista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

