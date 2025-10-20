La missione è lasciarsi alle spalle la grande delusione di Torino. Il Napoli cerca di guardare avanti e ora si rituffa nell’atmosfera super della UEFA Champions League. Ad attendere gli azzurri è il PSV Eindhoven, nella terza giornata della League Phase: un’eventuale vittoria in terra olandese permetterebbe agli azzurri, oltre che a dare un’iniezione importante per il morale, a mettere tre punti importanti per quanto riguarda li discorso qualificazione. Immancabile il sostegno da parte della piazza partenopea: il numero di sostenitori previsti a Eindhoven è super! Verso PSV – Napoli: circa 1.600 biglietti venduti nel settore ospiti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - PSV – Napoli, Eindhoven si colora d’azzurro: quanti tifosi napoletani ci saranno