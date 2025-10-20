PSV-Napoli Conte tira il fiato | ci sono due buone notizie!

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV, arrivano due buone notizie dal fronte infortuni per il tecnico Antonio Conte. Per la trasferta olandese, infatti, a disposizione del Napoli sin dal primo minuto torneranno sia Alessandro Buongiorno che Matteo Politano. I due calciatori erano partiti dalla panchina nella sconfitta di sabato contro il . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

