PSV-Napoli Conte in confernza | Non siamo venuti qui per fare la vittima sacrificale

“Non siamo vittime sacrificali”: Conte suona la carica prima del PSV. Nessun vittimismo, nessuna resa. Alla vigilia della difficile trasferta di Champions League contro il PSV, Antonio Conte si presenta in conferenza stampa con un doppio messaggio: da un lato il realismo di chi sa di guidare una squadra in costruzione e in emergenza, dall’altro l’orgoglio del condottiero che non accetta di partire battuto. “Non siamo venuti qui per fare la vittima sacrificale”, tuona il tecnico, tracciando la rotta per un Napoli che, in Olanda, dovrà essere coraggioso e consapevole. Antonio Conte “Siamo Alunni, non Dimentichiamolo”: la Filosofia della Cautela. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - PSV-Napoli, Conte in confernza : “Non siamo venuti qui per fare la vittima sacrificale”

