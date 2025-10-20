Psv-Napoli Conte | In Champions per imparare dai maestri
“Dobbiamo essere bravi alunni per superare, un giorno, i maestri”. Con queste parole ai microfoni di Sky, Antonio Conte definisce la partecipazione del Napoli alla Champions League 2526. Chissà se tra i maestri, il tecnico azzurro mette anche gli olandesi del Psv che affronterà domani alle 21 a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Conte cambia il Napoli: pensa a Lang titolare e ad un ruolo diverso per Juan Jesus in Champions Contro il PSV - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero" - X Vai su X
Psv-Napoli, il pronostico: Conte chiede la reazione in Champions dopo il ko di Torino - Napoli quote analisi statistiche precedenti 3ª giornata Champions in programma martedì 21 ottobre alle 21 ... gazzetta.it scrive
Pagina 2 | Conte: "Occhio al Psv, voglio un Napoli equilibrato. De Bruyne cresce". Poi parla delle condizioni di McTominay - Giornata di vigilia per la squadra azzurra: parola al tecnico e a Sam Beukema, che hanno presentato la sfida di Champions League ... Scrive corrieredellosport.it
Champions: Conte, 'Psv è una squadra sempre protagonista' - Antonio Conte analizza la sfida di domani sera con il Psv Eindhoven sapendo che non sarà un impegno agevole. Si legge su ansa.it