PS5 PRO CFI-7121 | tutte le novità nascoste del nuovo modello Sony
Sony ha introdotto in silenzio la nuova PS5 PRO CFI-7121, una revisione che punta a migliorare la console di punta senza alterarne il design. A rivelarne i dettagli è stato lo youtuber Austin Evans, che ha effettuato un teardown completo svelando alcune modifiche interne interessanti, finora non note al grande pubblico. Dal punto di vista estetico, la console resta pressoché identica alla PS5 PRO standard, mantenendo il profilo modulare e la struttura a pannelli removibili. Tuttavia, Sony ha lavorato in profondità sul telaio, utilizzando materiali più leggeri e resistenti che consentono di ridurre il peso totale di circa 100 grammi rispetto ai modelli originali lanciati al debutto. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
