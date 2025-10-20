Prova di forza nello scontro diretto L' Arezzo è primo da solo e sogna in grande

20 ott 2025

Prova di forzaUna prestazione autoritaria e autorevole nel primo, vero crocevia della stagione, quando nello scontro diretto con il Ravenna bisognava dimostrare personalità oltre che qualità tecnica. La sensazione è che non sia stata solo una vittoria ma una prova di maturità. L’Arezzo ha esibito. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

