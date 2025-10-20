Proteggere i giovani dal web Telefoni e computer sorvegliati Arriva il tutor per le famiglie
Dopo i Patti Digitali, arriva il tutor che aiuta i genitori a installare il parental control su cellulari e computer. Concorezzo dedica una giornata alla sicurezza informatica di bambini e adolescenti, l’appuntamento è per sabato in biblioteca. Diversi i partner del progetto: Afol, l’Agenzia lavoro della Provincia, l’Istituto comprensivo Marconi, il Consiglio di Istituto e il supporto del Comune. L’iniziativa rientra nel percorso educativo avviato da tempo su questo fronte. L’obiettivo "è accompagnare le famiglie nella gestione consapevole e responsabile della tecnologia nella vita quotidiana", spiegano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Oggi alla Camera abbiamo presentato Codici Zero, un progetto che unisce tecnologia, istituzioni e sensibilizzazione per prevenire la devianza giovanile e proteggere i nostri ragazzi. I dati sono preoccupanti: aumentano i reati commessi dai minori e si abbass - facebook.com Vai su Facebook
Proteggere il benessere psicologico dei ragazzi è un vero e proprio dovere degli adulti. I consigli degli esperti:https://ospedalebambinogesu.it/salute-fisica-e-psicologica-dei-bambini-123076/… #Pilloledisalute - X Vai su X
