Villarreal-Manchester City è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Manchester City nel corso della propria storia ha giocato due volte contro il Villarreal e, in entrambi i casi, ha vinto. E non c’era nemmeno Pep Guardiola sulla panchina e non c’era nemmeno Haaland, quindi parliamo dell’anno 2011-2012. E di cose ne sono cambiate tantissime nel tempo, soprattutto per quanto riguarda gli inglesi. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Villarreal-Manchester City: sarà la terza volta di fila