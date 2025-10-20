Pronostico Villarreal-Manchester City | sarà la terza volta di fila
Villarreal-Manchester City è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Manchester City nel corso della propria storia ha giocato due volte contro il Villarreal e, in entrambi i casi, ha vinto. E non c’era nemmeno Pep Guardiola sulla panchina e non c’era nemmeno Haaland, quindi parliamo dell’anno 2011-2012. E di cose ne sono cambiate tantissime nel tempo, soprattutto per quanto riguarda gli inglesi. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Scopri altri approfondimenti
Villarreal-Juventus (Champions League): quando si gioca, dove vederla in tv e pronostico - facebook.com Vai su Facebook
#VillarrealJuventus pronostico e quote: la chicca dell'esperto https://calciomercato.com/scommesse/pronostici/villarreal-juventus-01-10-2025/bltf9c255c39c8a8350… - X Vai su X
Pronostico Villarreal-Manchester City 21 Ottobre: trasferta insidiosa per i Citizens - Manchester City, scontro cruciale di Champions League martedì 21 ottobre 2025 alle ore 21:00: strategie di scommesse e fattori determinanti all'Estadio de la ... Riporta bottadiculo.it
Villarreal-Manchester City: dove vedere la sfida di Champions League in TV e in streaming - Manchester City verrà trasmessa in diretta su Sky Sport, che offre tutte le partite della Champions League. Lo riporta tag24.it
Pronostico Manchester City-Everton: Guardiola non può sbagliare - Everton è una partita dell'ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostico. Come scrive ilveggente.it