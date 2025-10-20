Pronostico Union Saint-Gilloise-Inter | Chivu inserisce la sesta

Union Saint-Gilloise-Inter è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Arriva l’Inter, una squadra in forma, una squadra che viene da cinque vittorie di fila tra campionato e coppa e per l’Union Saint-Gilloise, formazione belga, c’è la grossa possibilità di perdere la seconda partita di fila in Europa dopo quella contro il Newcastle. Parliamo di partite in casa. (Lapresse) – Ilveggente.it Dopo un filotto di sette match da imbattuti – ma l’anno scorso era Europa League e l’unico precedente contro squadre italiane, la Roma, è finito 1-1 – la truppa belga ha alzato sì il proprio livello, ma ha capito che, a questo livello, è difficile avere un passo importante. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

