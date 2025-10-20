Pronostico PSV Eindhoven-Napoli | non finisce come le ultime 3 volte
Psv-Napoli è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Quasi sicuramente Antonio Conte, tecnico del Napoli, per questa trasferta non riuscirà a recuperare né Hojlund né McTominay, entrambi assenti contro il Torino. Perdite gravissime in casa azzurra, sappiamo benissimo il peso specifico soprattutto del centrocampista scozzese. In ogni caso, possiamo comunque affermare una cosa: non finirà come le ultime tre volte. Pronostico Psv-Napoli: non finisce come le ultime 3 volte (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
