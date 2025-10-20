Pronostico Newcastle-Benfica | succederà per la seconda volta nella storia
Newcastle-Benfica è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sette precedenti contro formazioni portoghese in competizioni Uefa, una sola vittoria: no, il bottino del Newcastle di Howe contro club lusitani non è dei migliori. Ed è arrivato decisamente il momento di invertire questa rotta. : succederà per la seconda volta nella storia (Lapresse) – Ilveggente.it Anche perché, pure il momento del Benfica contro formazioni inglesi non è di quelli da ricordare: le statistiche ci dicono che la squadra allenata da Mourinho non vince da otto partite contro formazioni del Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
