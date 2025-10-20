Pronostico Kairat Almaty-Pafos | le statistiche ci dicono come finisce

Kairat Almaty-Pafos è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Kairat Almaty, nella propria storia, solamente in due occasioni ha incontrato una squadra cipriota e in entrambi i casi, contro l’Omonoia, è finita zero a zero. E, la stessa squadra kazaka, nelle ultime partite giocate nella fase a gironi fino al momento dentro una manifestazione Uefa, non ha mai vinto. L’obiettivo principale è quello di diventare la prima squadra, appunto del Kazakistan, a vincere una partita nella fase a girone della Champions. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

