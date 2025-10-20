Pronostico Galatasaray-Bodo Glimt | il trend continua

Galatasaray-Bodo è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Bodo ancora imbattuto in Champions League, va ad affrontare un Galatasaray alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in questa manifestazione. E diciamo che il trend arrivato nel corso delle ultime uscite continuerà. Pronostico Galatasaray-Bodo: il trend continua (Lapresse) – Ilveggente.it Quale? I turchi, una squadra costruita per distruggere il proprio campionato e fare bene anche in Europa, non ha mai perso le ultime tre partite contro squadre norvegesi nelle competizioni Uefa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Galatasaray-Bodo/Glimt: il trend continua

