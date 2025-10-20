Sebastian Baez e Reilly Opelka apriranno le danze sul campo numero 1 intorno a mezzogiorno. La prima cosa che salterà all’occhio è la differenza a livello fisico tra i due atleti, col baricentro basso e la grande mobilità dell’argentino messa a confronto con la potenza e l’altezza da gigante dello statunitense. Dopo aver perso la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Sebastian Baez – Reilly Opelka, Basilea 21-10-2025