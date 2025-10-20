Copenaghen-Borussia Dortmund è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Quella contro il Copenaghen di martedì sera sarà la partita numero 200 per il Borussia Dortmund nella storia della Champions League. Un risultato importante, non storico perché prima in Germania ci è riuscito il Bayern Monaco, ovviamente, ma da bagnare con una vittoria. (Lapresse) – Ilveggente.it Nessuna sconfitta al momento nella massima competizione europea per i gialloneri che prima hanno pareggiato con la Juventus e poi hanno vinto in casa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Copenaghen-Borussia Dortmund: la numero 200 col colpaccio