Pronostico Bayer Leverkusen-Psg | in Europa è un’altra musica
Bayer Leverkusen-Psg è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Due soli precedenti in manifestazioni Uefa tra queste due formazioni: era la stagione 2013-2014 è il Psg vinse sia in casa che in trasferta. Non sta attraversando un grande momento in campionato la formazione campione d’Europa, superata nel corso del passato fine settimana dal Marsiglia, ma in Europa è tutta un’altra musica. (Lapresse) – Ilveggente.it I campioni in carica hanno vinto a Barcellona nel secondo turno, confermando di fatto tutto quello che di ottimo si era visto anche al Mondiale per Club, senza contare lo scorso anno quando il Psg ha praticamente vinto tutto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
