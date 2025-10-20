Barcellona-Olympiacos è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nonostante l’Olympiacos, vuoi o non vuoi, abbia bazzicato nella Champions League per molti anni, con il Barcellona esistono solamente due precedenti datati 2017-2018: una vittoria catalana in casa, un pareggio in trasferta. (Lapresse) – Ilveggente.it Non c’è dubbio che questa partita sia abbastanza indirizzata per motivi anche nascosti rispetto a quelli evidenti. Gli evidenti è che parliamo di due squadre che hanno obiettivi diversi, che hanno delle potenzialità tecniche ed economiche diverse e basta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Olympiacos: vittoria e record infranto