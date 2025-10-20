Pronostico Athletic Bilbao-Qarabag | emozioni assicurate

Athletic Bilbao-Qarabag è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Di sicuro ci saranno emozioni. Per un motivo anche abbastanza semplice e che riguarda la formazione azera: nessuna delle 44 partite che il Qarabag ha giocato nelle manifestazioni Uefa è finita a reti inviolate. Inoltre, la formazione ospite, ha segnato 15 volte nelle ultime cinque partite che ha giocato in Champions League. (Lapresse) – Ilveggente.it Questo potrebbe anche non essere un numero positivo per il Bilbao, una formazione in crisi che nelle ultime nove partite ha vinto solamente una volta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

