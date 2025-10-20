Arsenal-Atletico Madrid è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nessuna come l’Arsenal in Inghilterra. La storia è stata già scritta, la voglia di continuare a farlo è tanta. I Gunners nel corso degli anni hanno vinto le ultime sei partite di Champions League contro squadra spagnole. Ricordiamo lo scorso anno contro il Real Madrid come andò a finire, e nessuno prima d’ora ci era mai riuscita. (Lapresse) – Ilveggente.it Arteta questa estate ha preso l’attaccante ma ha trovato soprattutto una quadratura difensiva fuori dal normale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Arsenal-Atletico Madrid: gli inglesi riscrivono la storia