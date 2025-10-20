Promozione Valsetta Lagaro con più qualità punisce di misura Per il Masi Torello uno scivolone casalingo
Masi-Voghiera 0 Valsetta Lagaro 1 MASI-VOGHIERA: Straforini, Ghali, Benini, Di Domenico (23’ st Nardini), Nanfack, Baldon, Giberti (20’ st Barbieri), Mehdi, Maistrello, Maione, Sarto. A disposizione: Broccoli, Bationo, Mazzoni, Roveri, Ileba, Baglietti, Jawneh. All.: Ferrari. VALSETTA LAGARO: Crocco, Badiani, Martini, Atzeni, Magagni (25’ st Aboutaoufik), Gabrielli, Innocenti, Cipriano, Adeyemi (38’ st Filoni), Romeo, Billi (11’ st Pierucci). A disposizione: Lenzi, Licursi, Andrei, Simonazzi, Bondarenko, Tati. All.: Cati. Arbitro: Mongiorgi di Bologna. Rete: 9’ pt Adeyemi (V). Note: ammoniti: Di Domenico (M), Baldon (M), Sarto (M), Magagni (V), Adeyemi (V), Billi (V). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
