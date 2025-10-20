Promozione Un tempo in dieci ma la Sinalunghese porta a casa un punto
CENTRO STORICO LEBOWSKI 0 SINALUNGHESE 0 CENTRO STORICO LEBOWSKI: Pagani, Valgimigli, Ciabatti, Quadri, Prunecchi, Gorfini, Calbi, Tellini, Ciancaleoni, Mazzoli, Diaby. Panchina: Galluzzo, Conti, Gentili, Vangi, Gualandi, Guerra, Solvi, Cassia, Bonini. Allenatore Miliani. SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong, Mazza L., Celestini, Gagliardi, Redi, Dema, Bardelli, Bucaletti, Miccio. Panchina: Gialli, Cresti A., Bongini, Tacchini, Cardinali, Palazzi, Nannoni, Parri, Sacco. Allenatore Testini Arbitro: Di Sacco di Pisa (Mongelli e Lorenzo Santaera). Espulso: 48’ Celestini. GRASSINA – Finisce a reti bianche la sfida della capolista del girone C di Promozione Sinalunghese, che torna a casa con un punto importante dall’insidiosa trasferta in casa dei fiorentini del Centro Storico Lebowski. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Coppa Italia Promozione – Ottavi di Finale (andata) Dopo un primo tempo chiuso sull’1-0, i padroni di casa allungano nella ripresa e la gara termina sul 2-0. Un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno: i nostri ragazzi sono pronti a lottare fino all - facebook.com Vai su Facebook
Promozione, tempo di derby. Apre Ostra con i Portuali: La terza giornata nel girone A di Promozione si divide a metà: oggi quattro partite, domani altrettante. Nel "menù" odierno spicca il derby sul campo di Pianello di Ostra. L’Ostra cercherà di… http://dlvr.it/TN - X Vai su X
Promozione. Un tempo in dieci ma la Sinalunghese porta a casa un punto - CENTRO STORICO LEBOWSKI 0 SINALUNGHESE 0 CENTRO STORICO LEBOWSKI: Pagani, Valgimigli, Ciabatti, Quadri, Prunecchi, Gorfini, Calbi, Tellini, Ciancaleoni, Mazzoli, Diaby. Segnala msn.com
Calcio Promozione. La Sinalunghese si gode il primato. Esulta mister Testini - Si gode il momento, la Sinalunghese, la vittoria nel derby con la Nuova Foiano, e il primo posto in classifica. Segnala lanazione.it
Calcio Promozione. La Sinalunghese attende il Foiano. Viciomaggio-Pienza - Si apre oggi il quinto turno del girone C di Promozione Toscana con due delle tre formazioni senesi in campo... Riporta lanazione.it