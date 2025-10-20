Promozione Un autorete e tre pali Per il Pienza serata no e sconfitta interna

PIENZA SETTIGNANESE PIENZA: Tafarella, Berardi, Bonari (65' Marku), Ajdini, Guerra, Pinsuti P., Pinsuti A. (69' Mensini), Camillucci (80' Chechi), Valente (55' Vargiu), Begnardi (71' Pecci), Doka. A disposizione Canapini, Barbieri, Tiradritti, Barbetti. All. Camillucci. SETTIGNANESE: Daddi, Capanni (50' Trincia), Corri, Sebastiano, Baik Said, Cosmi (63' Piazza), Zefi, Caparrini, Cenni (65' Tofanari), Giustarini (83' Pacini), Marrani. A disposizione Serio, Lari, Materassi, Cremonini, Fani. All. Zecchi. Arbitro: Maretti di Grosseto; assistenti Furiesi e Caponi di Empoli. Rete: 10' Bonari (a). PIENZA – La sfortuna ci mette lo zampino e il Pienza perde una gara in cui ha colpito ben tre legni! Al 3' è subito traversa di Doka che scocca un bel tiro al volo.

