promozione sesto turno

20 ott 2025

Importante successo del Follo nel derby contro l’Intercomunale Beverino nel sesto turno del campionato di Promozione ligure girone B. A risolvere il match è Petriccioli che dopo un minuto riceve un cross dalla destra di Gabrielli, svetta in area e trafigge il portiere avversario. Una marcatura che decide una partita di grande intensità agonistica ma poco emozionante. Nell’altro derby della giornata si spartiscono la posta in palio il Levanto e la Tarros Sarzanese. Al 45’ Tonazzini serve Mannelli che sul secondo palo porta in vantaggio gli ospiti. Al 91’ Varsi finalizza al meglio un traversone sulla destra, stoppa la palla e in extremis acciuffa il pareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

