Promozione Colpo X Martiri a Bentivoglio I porottesi sono in zona playoff

Bentivoglio 0 X Martiri 1 BENTIVOGLIO: Albertazzi, Cacciapuoti (26’ st Sofri), Cioni (42’ st Balboni), Perelli (37’ st Bisteghi), Quaquarelli, Di Giulio, Minelli (2’ st Speculato), Righetti, Pirreca, Anatriello, Di Stefano (15’ st Parmeggiani). A disposizione: Lipparini D., Pavan, Mezzetti, Sarghi. All.: Melotti. X MARTIRI: Aleotti, Bini, Berveglieri, Meli, De Cristofaro (33’ st Artioli), Aguiari, Gjoni (29’ st Zardi), Panzetta, Manfredini (43’ st Munari), Felice (2’ st Zouaghi), De Angelis (41’ st Bonetti). A disposizione: Morini, Benini, Marazzina. All.: Bolognesi. Arbitro: Sirotti di Cesena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Colpo X Martiri a Bentivoglio. I porottesi sono in zona playoff

