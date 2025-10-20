Promozione | colpo in trasferta del Ponte Buggianese

LUCO 0 PONTE BUGGIANESE 1 LUCO: Falsettini, Mengozzi, Trotta, Pieri, Maruccelli Te., Buzzigoli, Morozzi, Privitera, Turini, Serotti, Parri. A disp. Foschi, Rossi, Maruccelli To, Bini, Lemmi, Nicolosi, Pelagatti, Becchi, Nikaj. All: Falli. PONTE BUGGIANESE: Calu, Fanti, Grasseschi, Zocco, Sanzone, Bandoni, Musteqja, Rosati, Bicchieri, Viola, Rugiati. A disp. Matteucci, Aiazzi, Cirasella, Fiumicino, Bellandi, Negara, Fruzzetti, Chelini. All. Falivena. Arbitro: Galante di Pontedera. Rete: 10’ pt Rugiati. Il Ponte Buggianese torna alla vittoria, imponendosi sul difficile campo del Luco grazie al gol siglato da Rugiati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione: colpo in trasferta del Ponte Buggianese

Scopri altri approfondimenti

#Sport Promozione Campania – Girone B: Agerola colpo grosso a Positano, domani occhi puntati sul Costa d’Amalfi - facebook.com Vai su Facebook

#Sport Promozione Campania – Girone B: Agerola colpo grosso a Positano, domani occhi puntati sul Costa d’Amalfi - X Vai su X

Promozione: colpo in trasferta del Ponte Buggianese - Arbitro: Galante di Pontedera. Riporta msn.com

Promozione. Trasferta amara per il Casalguidi. S’impone il Cubino - Ed il Casalguidi, nonostante gli sforzi e l’impegno, non è riuscito a riequilibrare le sorti della contesa: è stato il Cubino a ... Segnala lanazione.it

Semaforo verde per la Promozione. Lampo, Ponte e Casalguidi al via - Insieme all’Eccellenza domenica prenderà il via anche il campionato di Promozione. Si legge su lanazione.it