Programmi TV lunedì 20 ottobre 2025 | fiction e intrattenimento
“Bianca” su Rai 1, “This is me” su Canale 5, “Flight Risk” su Sky Cineme 1. Guida ai programmi Tv della serata del 20 ottobre 2025. La prima serata di lunedì 20 ottobre 2025 su Rai 1 torna l’attesa terza stagione di Blanca, mentre Italia 1 propone il kolossal fantasy The Great Wall con Matt Damon. Rete 4 punta sul thriller ad alta tensione Quelli che mi vogliono morto con Angelina Jolie. Sky Cinema celebra i cult con Ritorno al futuro: Parte III e Pacific Rim: La rivolta, mentre Sky Uno alterna comicità e lifestyle con GialappaShow e Bruno Barbieri: 4 Hotel. Andiamo a vedere nel dettaglio i programmi della sera suddivisi per categorie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Argomenti simili trattati di recente
Programmi in Onda: Lunedì 13 Ottobre 2025 - ore 08.00 " Accadde Oggi ( rubrica ) " - ore 08.30 " Coming Soon ( trailer film ) " - ore 09.05 " Meteo Nazionale " - ore 09.35 " Due Minuti un Libro ( rubrica ) " - ore 10.00 " Gigi Show " - ore 14.30 " Coming Soon ( trai - facebook.com Vai su Facebook