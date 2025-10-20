Programmi TV lunedì 20 ottobre 2025 | fiction e intrattenimento

“Bianca” su Rai 1, “This is me” su Canale 5, “Flight Risk” su Sky Cineme 1. Guida ai programmi Tv della serata del 20 ottobre 2025. La prima serata di lunedì 20 ottobre 2025 su Rai 1 torna l’attesa terza stagione di Blanca, mentre Italia 1 propone il kolossal fantasy The Great Wall con Matt Damon. Rete 4 punta sul thriller ad alta tensione Quelli che mi vogliono morto con Angelina Jolie. Sky Cinema celebra i cult con Ritorno al futuro: Parte III e Pacific Rim: La rivolta, mentre Sky Uno alterna comicità e lifestyle con GialappaShow e Bruno Barbieri: 4 Hotel. Andiamo a vedere nel dettaglio i programmi della sera suddivisi per categorie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

