programmazione italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione Italia 1 di oggi, 20 Ottobre 2021. Mattina. 07:35 - Magnum P.I. Magum viene incaricato da Barbara, una giovane turista, di aiutarla a trovare il suo compagno scomparso in circostanze misteriose VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 08:33 - Chicago Med Ripley si occupa di un anziano paziente in stato confusionale, che continua a chiedere della sorella Ripley scopre che l'uomo ha subito una lobotomia 09:29 - Chicago Med Bert si sottopone a un controllo neurologico e gli viene diagnosticato il morbo di Alzehimer Sharon si rende conto che dovra' prendersi cura di lui 10:28 - FBI: Most Wanted Lula Arslan, celebre tennista croata di origini iraniane, attivista nel campo dei diritti umani, viene rapita sul set di un servizio fotografico nel cuore del Queens PUO' NUOCERE AI MINORI 11:26 - FBI: Most Wanted Remy e la squadra si mettono sulle tracce di due studentesse e del fratello della loro compagna di stanza, accusato di un omicidio avvenuto nel dormitorio del college PUO' NUOCERE AI MINORI 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:00 - Grande Fratello Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello 13:31 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset Pomeriggio.

