Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Casapulla sarà tra i protagonisti del programma provinciale “Interventi di sviluppo sostenibile volti a potenziare lo sviluppo di parchi inclusivi, la messa a dimora di alberature e la creazione di percorsi naturalistici”, finanziato con oltre 1 milione e 176mila euro provenienti dai fondi destinati ai territori che ospitano impianti del ciclo del combustibile nucleare. La misura, inserita nel quadro degli interventi di compensazione ambientale previsti dal decreto-legge 3142003 e successive modifiche, rappresenta una grande opportunità di tutela ambientale, inclusione sociale e rigenerazione urbana per Casapulla e per l’intera provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Progetto parchi inclusivi, il comune di Casapulla si mobilita con l’assessore Sarogni