Progetto Milan Futuro | primo contratto da pro per il classe 2009 Angelicchio
Continua il progetto Milan Futuro per i rossoneri. Altra firma importante: primo contratto professionista per il classe 2009 Mattia Angelicchio. Il comunicato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
COMUNICATO UFFICIALE: LORENZO OSSOLA AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Lorenzo Ossola. L'attaccante, classe 2007 e da dodici stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicat - facebook.com Vai su Facebook
Progetto Milan Futuro: primo contratto da pro per il classe 2009 Angelicchio - Altra firma importante: primo contratto professionista per il classe 2009 Mattia Angelicchio. Secondo msn.com
Il giovane Angelicchio firma il primo contratto. Proseguirà l'esperienza col Milan Futuro - AC Milan comunica che Mattia Angelicchio ha firmato il suo primo contratto da professionista. Da tuttomercatoweb.com
Progetto Milan Futuro, Francesco Domni?ei firma il suo primo contratto da professionista - Un altro giovane rossonero firma il suo primo contratto da professionista con il Milan. Secondo milannews.it