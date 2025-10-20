Progetto di Vita in Europa evento conclusivo al Cilea

20 ott 2025

Il Teatro Francesco Cilea, venerdì 24 ottobre alle ore 20, ospiterà l’evento conclusivo del “Progetto di Vita in Europa”, promosso da Anffas Reggio Calabria ApsEts con il cofinanziamento dell’Unione Europea e il patrocinio del Comune di Reggio Calabria. Si tratta di un appuntamento che celebra. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

