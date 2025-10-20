Progetto Civico Italia | Onorato convoca la sua Fucina di talenti
Li abbiamo visti arrivare, eccome. Nel lussuoso hotel pariolino Parco dei Principi si sono dati appuntamento amministratori locali e simpatizzanti del neonato “Progetto Civico Italia”. Una “fucina di talenti”, come la definisce l’instancabile Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi della Capitale e aspirante demiurgo del nuovo civismo nazionale. È lui l’anima e il motore di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
