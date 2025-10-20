Professioni Consulenti del lavoro | La formazione condivisa è leva di crescita professionale

Periodicodaily.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Promuovere la formazione continua e interdisciplinare, valorizzare le competenze professionali e costruire sinergie che svolgono un ruolo strategico nel mondo del lavoro e dell’informazione. Sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato a Roma tra il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, con il patrocinio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Consulenti del lavoro e IA: il futuro degli studi passa dalla formazione specialistica - È così che i Consulenti del Lavoro intendono affrontare la rivoluzione generata dall’Intelligenza Artificiale. corriere.it scrive

professioni consulenti lavoro formazioneIntelligenza artificiale: linee guida per i Consulenti del lavoro - Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha diffuso una nota informativa riguardo l’impiego dei sistemi di ... Come scrive ipsoa.it

Deontologia e welfare: evento di formazione per i consulenti del lavoro - 00 di venerdì 18 ottobre al Circolo Artistico in Corso Italia Arezzo, 17 ottobre 2024 – Deontologia professionale e welfare aziendale al cuore del ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Professioni Consulenti Lavoro Formazione