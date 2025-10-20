Processo Pierina Paganelli scontro tra difese La criminologa Bruzzone querela l’avvocata della famiglia della vittima

È scontro tra la difesa Luis Dassilva, a processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, e quelli della donna uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino, a Rimini. La criminologa Roberta Bruzzone annuncia una querela per diffamazione per alcune dichiarazioni rilasciate alcuni giorni fa che faceva riferimento a una strategia mediatica per influenzare il processo. La nota della Bruzzone. “In qualità di consulente tecnico del team della difesa di Luis Dassilva ritengo doveroso intervenire con la massima chiarezza rispetto alle gravissime e totalmente infondate accuse recentemente diffuse dall’avvocato Monica Lunedei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Processo Pierina Paganelli, scontro tra difese. La criminologa Bruzzone querela l’avvocata della famiglia della vittima

