Processo delitto Pierina | Loris Bianchi e la nipote ammessi come testimoni Slitta la scelta su Manuela

Rimini, 20 ottobre 2025 – In prima fila al banco degli imputati. Con lo sguardo fisso sulla Corte d’Assise mentre davanti ai suoi occhi pubblica accusa e avvocati difensori si scambiavano scartoffie e documenti il cui contenuto potrebbe decidere il suo destino. Così ha vissuto oggi Louis Dassilva l’apertura del dibattimento per il processo che lo vede imputato per l’ omicidio volontario e pluriaggravato di Pierina Paganelli, l’anziana trucidata a coltellate nel seminterrato di casa sua in via del Ciclamino 31 a Rimini, la sera del 3 ottobre 2023. Dassilva, azzimato in completo blu con tanto di papillon, per la seconda udienza del procedimento a suo carico ha scelto di essere presente in aula, di sedere tra ‘la sbarra’ e la camera di sicurezza da dove anche questa volta il 35enne senegalese e la moglie Valeria Bartolucci hanno intrattenuto qualche scambio di battute durante le pause dell’udienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Processo delitto Pierina: Loris Bianchi e la nipote ammessi come testimoni. Slitta la scelta su Manuela

