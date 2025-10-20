Processo Dassilva a Rimini scintille Bruzzone – legale figli di Pierina Paganelli | veleni e querele

La difesa dei consulenti sotto accusa. Il processo per l’ omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 a Rimini, continua a infiammare l’aula della Corte d’Assise. Louis Dassilva, imputato per omicidio volontario aggravato, è al centro di un acceso confronto tra le parti civili e la difesa. Roberta Bruzzone, criminologa e consulente del team difensivo di Dassilva, ha preso posizione contro le recenti dichiarazioni dell’avvocata Monica Lunedei, legale dei figli della vittima. Bruzzone ha definito le accuse “gravissime e totalmente infondate”, sottolineando come esse rappresentino un tentativo di delegittimazione dei professionisti impegnati nel complesso processo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

