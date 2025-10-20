Problemi ad Amazon Web Services Disservizi con Alexa Fortnite e Prime Video

Un problema tecnico ad AWS si sta proliferando da alcune ore ad altri servizi che usano l'infrastruttura di Amazon. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Problemi ad Amazon Web Services. Disservizi con Alexa, Fortnite e Prime Video

Altre letture consigliate

Qualcuno come me sta avendo problemi con la consegna iPhone 17 pro su Amazon? Hanno saltato la consegna e adesso mi dice in transito ma in ritardo - facebook.com Vai su Facebook

Da Roblox ad Alexa, problemi a molte app che usano i servizi Internet Amazon - Tra i siti di gaming colpiti ci sono Fortnite (Epic Games), Roblox, Clash Royale e Clash of Clans, mentre tra le piattaforme finanziarie con malfunzionamenti figurano Paypal Venmo e Chime. Secondo rainews.it

La piattaforma cloud di Amazon è inaccessibile per migliaia di utenti - Diverse piattaforme online che la usano sono inaccessibili, compresi ... Si legge su repubblica.it

Amazon Aws down, malfunzionamenti per siti in tutto il mondo da Canva a Perplexity - Leggi su Sky TG24 l'articolo Amazon Aws down, malfunzionamenti per siti in tutto il mondo da Canva a Perplexity ... tg24.sky.it scrive