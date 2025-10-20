Problema mense scolastiche a Napoli | Niente allarmismi

NAPOLI – «Le immagini che circolano in queste ore, specialmente nei gruppi WhatsApp dei genitori, riguardo quanto arrivato nelle scuole napoletane in termini di refezione mi hanno colpito e preoccupato, da padre prima ancora che da esponente politico», dichiara l’imprenditore Enrico Ditto, in corsa per le prossime elezioni regionali. «Pomodori germogliati e pizzette ‘horror’ non possono . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Problema mense scolastiche a Napoli: “Niente allarmismi”

