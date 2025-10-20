Problema mense scolastiche a Napoli Enrico Ditto | Se la risposta dell’amministrazione è lenta è chiaro che si genera allarmismo
L’imprenditore: “Da padre, le immagini che girano sulle chat mi hanno colpito e preoccupato. Si diano risposte veloci che fughino ogni dubbio”. NAPOLI – «Le immagini che circolano in queste ore, specialmente nei gruppi WhatsApp dei genitori, riguardo quanto arrivato nelle scuole napoletane in termini di refezione mi hanno colpito e preoccupato, da padre prima ancora che da esponente politico», dichiara l’imprenditore Enrico Ditto, in corsa per le prossime elezioni regionali. « Pomodori germogliati e pizzette ‘horror’ non possono lasciare indifferenti quanti affidano alla scuola pubblica il benessere e la salute dei propri ragazzi e ragazze ». 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
