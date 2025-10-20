Inter News 24 Probabili formazioni Union SG Inter, Chivu pensa all’attacco giovane con Bonny e Pio Esposito: la situazione alla vigilia. È già tempo di Champions League per l’Inter. Archiviata la vittoria di Roma, la squadra guidata da Cristian Chivu si ritrova questa mattina ad Appiano Gentile per l’unico vero allenamento di preparazione in vista della trasferta di Bruxelles. Alle ore 12:00 è in programma la rifinitura, aperta ai media per i primi quindici minuti, che precederà la partenza con un volo charter per il Belgio. Domani sera, i nerazzurri affronteranno l’Union Saint-Gilloise nella terza giornata della League Phase, con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva e proseguire a punteggio pieno il cammino europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Probabili formazioni Union SG Inter, Chivu pensa all’attacco giovane con Bonny e Pio Esposito: le ultime