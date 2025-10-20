Pro-Ject dedica un giradischi a Elvis con tanto di grossa scritta LED

Elvis Presley avrebbe compiuto 90 anni nel 2025. Pro-Ject ha voluto dedicargli un giradischi in puro stile Las Vegas, con il suo nome che si illumina sulla base dell’apparecchio. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Pro-Ject dedica un giradischi a Elvis, con tanto di grossa scritta LED

