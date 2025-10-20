Prix Italia Rainews presenta in anteprima lo speciale di Futuro24
Un viaggio nella Napoli che innova e crea il futuro, dai supercalcolatori all’agricoltura “spaziale”: lo propone Andrea Bettini con “Futuro24”, presentato in anteprima al 77° Prix Italia e in onda martedì 21 ottobre alle 13.45 su RaiNews24. Lo Speciale, realizzato in collaborazione con l’Università Federico II, si apre parlando di supercalcolo e del supercomputer Megaride, inaugurato pochi mesi fa e che viene utilizzato principalmente per la cybersicurezza, ma anche a supporto di progetti scientifici che hanno bisogno di risorse di calcolo. Temi di cui si parla anche con il professor Davide Massarotti, ospite della trasmissione, che si sofferma, in particolare, su progetti di computer quantistici, che sta sviluppando nel suo laboratorio, nel solco tracciato dai vincitori del Premio Nobel due settimane fa dai Nobel per la Fisica John Clarke, Michel H. 🔗 Leggi su Lapresse.it
