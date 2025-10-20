Tempo di lettura: 2 minuti “Nel giorno dell’inaugurazione del Prix Italia, in un luogo prestigioso e a me molto caro come il San Carlo di Napoli, desidero sottolineare il grande ruolo che Rai come Servizio Pubblico, ha nella promozione della Cultura al di là dei confini nazionali, una cultura che permette l’incontro e il confronto di mondi diversi. Una missione che sentiamo soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, per dare loro strumenti credibili, convincenti e coinvolgenti, contro ogni fake news, in vista del futuro che saranno chiamate a costruire”. Lo afferma Simona Agnes, consigliere d’amministrazione Rai. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Prix Italia a Napoli, Anges: “Rai centrale nella promozione della cultura”