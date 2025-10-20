Napoli accoglie la 77ª edizione del Prix Italia dal 20 al 24 ottobre 2025. Una settimana fitta di incontri, anteprime, performance e produzioni live che porta in città il concorso internazionale della Rai dedicato alle migliori creazioni per radio, podcast, tv e digitale. Il titolo scelto, “Get Real”, suona come un invito netto a tornare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Prix Italia 2025 a Napoli, Get Real: date, luoghi, ospiti e perché la città è il cuore del dialogo