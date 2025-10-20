Prix Italia 2025 a Napoli Get Real | date luoghi ospiti e perché la città è il cuore del dialogo
Napoli accoglie la 77ª edizione del Prix Italia dal 20 al 24 ottobre 2025. Una settimana fitta di incontri, anteprime, performance e produzioni live che porta in città il concorso internazionale della Rai dedicato alle migliori creazioni per radio, podcast, tv e digitale. Il titolo scelto, “Get Real”, suona come un invito netto a tornare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Manca poco all'inizio del Prix Italia, il 77esimo concorso internazionale per radio & podcast, tv e digital, in programma dal 20 al 24 ottobre al Palazzo Reale di Napoli. Tra i protagonisti della prima giornata il giornalista di Rai News Andrea Bettini con “Futuro24 - facebook.com Vai su Facebook
#PrixItalia @PrixItalia ?Lunedì 20 - Programma Cortile d'Onore Palazzo Reale #Napoli ?Uno Mattina ?Paparazzi, racconta in inglese l'Italia nel mondo ?TGR Speciale Prix Italia ?Futuro24 ?Get Real: Evento di apertura Anteprima #RaiFiction: Il Commi - X Vai su X
Prix Italia 2025: Napoli, Capitale della Cultura e del Dialogo, ospita la Nuova Edizione dal 20 al 24 ottobre 2025 - Comincia oggi, lunedì 20 ottobre 2025, il Prix Italia 2025, il concorso internazionale dedicato alle migliori produzioni Radio, TV e multimediali, realizzate da broadcaster pubblici e privati. Da msn.com
Prix Italia 2025 a Napoli: "La città è eccellenza dell'accoglienza per ospitare il meglio della tv mondiale" - La 77esima edizione del premio quest'anno si svolge in città per premiare le produzioni della radio e tv internazionali con una settimana ricca di eventi. Lo riporta napolitoday.it
PRIX Italia 2025, a Napoli dal 20 al 24 ottobre - È online il programma ufficiale della 77ª edizione del Prix Italia, il concorso internazionale per broadcaster della Rai, a Napoli dal 20 al 24 ottobre 2025, ... Come scrive napolivillage.com