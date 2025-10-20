Prix Italia 2025 a Napoli Get Real | date luoghi ospiti e perché la città è il cuore del dialogo

Sbircialanotizia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli accoglie la 77ª edizione del Prix Italia dal 20 al 24 ottobre 2025. Una settimana fitta di incontri, anteprime, performance e produzioni live che porta in città il concorso internazionale della Rai dedicato alle migliori creazioni per radio, podcast, tv e digitale. Il titolo scelto, “Get Real”, suona come un invito netto a tornare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

prix italia 2025 a napoli get real date luoghi ospiti e perch233 la citt224 232 il cuore del dialogo

© Sbircialanotizia.it - Prix Italia 2025 a Napoli, Get Real: date, luoghi, ospiti e perché la città è il cuore del dialogo

News recenti che potrebbero piacerti

prix italia 2025 napoliPrix Italia 2025: Napoli, Capitale della Cultura e del Dialogo, ospita la Nuova Edizione dal 20 al 24 ottobre 2025 - Comincia oggi, lunedì 20 ottobre 2025, il Prix Italia 2025, il concorso internazionale dedicato alle migliori produzioni Radio, TV e multimediali, realizzate da broadcaster pubblici e privati. Da msn.com

prix italia 2025 napoliPrix Italia 2025 a Napoli: "La città è eccellenza dell'accoglienza per ospitare il meglio della tv mondiale" - La 77esima edizione del premio quest'anno si svolge in città per premiare le produzioni della radio e tv internazionali con una settimana ricca di eventi. Lo riporta napolitoday.it

PRIX Italia 2025, a Napoli dal 20 al 24 ottobre - È online il programma ufficiale della 77ª edizione del Prix Italia, il concorso internazionale per broadcaster della Rai, a Napoli dal 20 al 24 ottobre 2025, ... Come scrive napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Prix Italia 2025 Napoli