Il mercato italiano del Private debt, cioè il sostegno ad aziende tramite acquisto di strumenti di debito (obbligazioni o minibond), prosegue la sua fase di espansione, mostrando una crescita sostenuta sul fronte degli investimenti. Nel primo semestre 2025, secondo i dati diffusi da AIFI in collaborazione con CDP, sono stati investiti 2,1 miliardi di euro, con un incremento del 66% rispetto ai 1,27 miliardi dello stesso periodo del 2024. Il numero di società finanziate, secondo la ricerca di AIFI, è salito a 94, in aumento del 18%, a testimonianza della crescente diversificazione degli operatori e dell’ampliamento del mercato verso nuove imprese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Private debt: investimenti in crescita del 66%, ma cala la raccolta