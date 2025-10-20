Privacy Sandbox è morto Google mette fine al progetto sulla pubblicità senza cookie

Privacy Sandbox si spegne tra back negativi e scarsa adozione. Google manterrà solo le API più diffuse e continuerà a lavorare su standard pubblicitari interoperabili a tutela della privacy. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Privacy Sandbox è morto. Google mette fine al progetto sulla pubblicità “senza cookie”

News recenti che potrebbero piacerti

Privacy Sandbox: Google sostituisce FLoC con Topics - Topics è la nuova proposta di Google per l'iniziativa Privacy Sandbox che prevede l'eliminazione del supporto per i cookie di terze parti da Chrome. Da punto-informatico.it

Google, raggiunta la disponibilità generale di Privacy Sandbox sul web - Google ha annunciato un traguardo importante per Privacy Sandbox per il web: ha raggiunto la “disponibilità generale” in Chrome per le API di pertinenza e ... Lo riporta techprincess.it

Privacy Sandbox: addio ai cookie posticipato al 2024 - Google ha aggiornato la roadmap dell'iniziativa Privacy Sandbox, spostando alla seconda metà del 2024 l'abbandono dei cookie di terze parti in Chrome. Come scrive punto-informatico.it